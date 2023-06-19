Changan привезет в Россию пикап и новый кроссовер

Напомним, рамный пикап Changan Lantop дебютировал на китайском рынке в ноябре прошлого года. В Китае модель предлагается с обычным (5,35 м) и удлиненным (5,6 м) кузовом, бензиновым, дизельным и электрическим двигателем. Привод может быть задним или полным, коробка передач – 6-ступенчатая «механика» или 8-ступенчатый «автомат».

Компания Changan анонсировала в России две очередные новинки, о чем свидетельствуют силуэты автомобилей с пометкой «Скоро», появившиеся на официальном российском сайте марки. При этом названия моделей и их технические характеристики не приводятся. Однако в силуэтах угадываются пикап Lantop и среднеразмерный кроссовер CS75 Plus, пишет портал Motor.ru . Судя по всему, пикап Lantop дополнит гамму и станет тринадцатой моделью Changan, официально представленной на российском рынке, а кроссовер CS75 Plus заменит предшественника – устаревший CS75FL.

Changan CS75 Plus – второе поколение кроссовера, разработанное в 2019 году. За неполные четыре года модель пережила несколько обновлений. В гамме есть заряжаемый гибрид и две версии с бензиновыми турбодвигателями объемом 1,5 и 2,0 л. Оба мотора работают в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» Aisin, привод – только передний. По неофициальным данным в Россию привезут CS75 Plus образца 2021 года.

О моторной гамме, комплектациях и ценах новых моделей для России в представительстве Changan сообщат дополнительно. Актуальная линейка Changan состоит из 12 оригинальных моделей: в 2023 году ни один легковой бренд не предлагает в нашей стране более обширную гамму. Напомним, с начала года у российских дилеров Changan появились лифтбек UNI-V, флагманский кроссовер CS95, купе-кроссоверы CS85 и UNI-T, а также седаны Alsvin и Eado Plus.

Как считает директор направления новых автомобилей компании «Автополе» Владислав Прасолов, оба седана Changan будут пользоваться популярностью у потребителей. «Если мы посмотрим на покупателя, который проходит за Alsvin, то запрос клиента идет о надежности, стоимости обслуживания и т.д. Покупатели, которые выбирают Eado Plus, идут не только за надежностью, но и за комфортом, оснащением и опциями», – рассказал эксперт.

Фото: Changan