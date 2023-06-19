Renault представила купе-кроссовер Rafale

Компания Renault представила большой купеобразный кроссовер Rafale. Производство новинки начнется в конце нынешнего года, а продажи на европейском рынке стартуют весной 2024-го.

Как пишет портал Motor.ru, Renault Rafale – пятиместный кроссовер, который всего на 1 см короче трехрядного Escape. Две модели во многом унифицированы: в основе платформа CMF-C/D с многорычажной задней подвеской и опциональным полноуправляемым шасси, а величина колесной базы совпадает (2738 мм).

Внешне Espace и Rafale максимально непохожи, но вот интерьер у этих моделей практически одинаковый: информационно-развлекательный комплекс с Г-образными экранами диагональю 12,3 и 12 дюймов, большая ниша для беспроводной зарядки, самолетная ручка по центру, сплюснутый у оснований руль. В качестве опций доступны проекционный дисплей и панорамная крыша длиной 1,47 метра с изменяемой степенью прозрачности.