Renault представила купе-кроссовер Rafale

Компания Renault представила большой купеобразный кроссовер Rafale. Производство новинки начнется в конце нынешнего года, а продажи на европейском рынке стартуют весной 2024-го.
Как пишет портал Motor.ru, Renault Rafale – пятиместный кроссовер, который всего на 1 см короче трехрядного Escape. Две модели во многом унифицированы: в основе платформа CMF-C/D с многорычажной задней подвеской и опциональным полноуправляемым шасси, а величина колесной базы совпадает (2738 мм).
Внешне Espace и Rafale максимально непохожи, но вот интерьер у этих моделей практически одинаковый: информационно-развлекательный комплекс с Г-образными экранами диагональю 12,3 и 12 дюймов, большая ниша для беспроводной зарядки, самолетная ручка по центру, сплюснутый у оснований руль. В качестве опций доступны проекционный дисплей и панорамная крыша длиной 1,47 метра с изменяемой степенью прозрачности.
Базовый вариант Renault Rafale – самозаряжающийся гибрид E-Tech с тремя двигателями, трехвальной коробкой передач и турбомотором 1.2. Пиковая отдача системы – 200 л.с., привод – на переднюю ось, а запас хода до 1100 км. У таких автомобилей скромный тяговый аккумулятор емкостью 2 кВт-ч и 400-вольтовая электросистема. За доплату доступен 300-сильный заряжаемый гибрид с электромотором в приводе задней оси и полным приводом.
Напомним, в мае 2022 года компания Renault объявила об уходе с российского рынка и передаче своих активов в нашей стране в государственную собственность. В результате сделок 100% акций ЗАО «Рено Россия» переданы правительству Москвы, а 67,69% акций АВТОВАЗа перешли в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранила ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Также АВТОВАЗ будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.
Фото: Renault