АВТОВАЗ рассказал о запасах автомобилей у дилеров

Запасы автомобилей LADA на складах и в дилерских центрах составляют около 32 – 33 тыс. единиц. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил президент Максим Соколов, уточнив, что с учетом 300 с лишним дилерских центров LADA на каждый их них приходится примерно по сто машин. Как заверил глава АВТОВАЗа, дефицита автомобилей и комплектующих на данный момент не наблюдается.

По его словам, несмотря на то что АВТОВАЗ сдерживает свою ценовую политику и старается сохранить рост цен на автомобили в пределах инфляции, очень большое давление на ценообразование оказывает растущий валютный курс, поскольку часть комплектующих для производства автомобилей закупается за рубежом. «Если курс будет расти и дальше, то никакими другими мерами кроме как мерами повышения цен этот процесс будет не сдержать», – сказал М.Соколов.

Напомним, в мае АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 23904 легковых и легких коммерческих автомобиля LADA – в 4 раза больше, чем годом ранее, согласно данным автопроизводителя. По итогам пяти месяцев 2023 года российские дилеры LADA продали 115779 машин, что на 72,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ начал прием предзаказов на LADA Vesta нового поколения, которая начала поступать в дилерские центры LADA. Стоимость новинки составляет от 1 млн 239 тыс. 900 рублей. Покупателям будут доступны автомобили в четырех типах кузова: седан, SW, седан Cross и SW Cross.

Фото: АВТОСТАТ