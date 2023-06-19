Рынок люксовых автомобилей с пробегом в мае вырос на 34%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2023 года в России было куплено 216 люксовых автомобилей с пробегом. Это на 34% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Порядка 45% от общего количества пришлось на марку Bentley, что составило 94 единицы. Примерно вдвое меньше было приобретено б/у машин Maserati (45 шт.) и Rolls-Royce (40 шт.). Из других дорогих автомобилей стоит отметить 18 купленных подержанных Lamborghini, 13 – Ferrari и 6 – Aston Martin.

Лидерство среди люксовых моделей в мае продолжила удерживать Bentley Continental GT, на нее пришлось ровно четверть (25%) рынка автомобильной «роскоши» с пробегом (54 шт.). На втором месте – Maserati Levante (22 шт.), на третьем – Bentley Continental Flying Spur (17 шт.). В ТОП-5 также вошли Bentley Bentayga (16 шт.) и Lamborghini Urus (11 шт.).

В отношении географии этого рынка эксперты в мае не отметили никаких сюрпризов: традиционно львиная доля б/у «люксов» (суммарно 72%) пришлась на три столичных региона – Москву (116 шт.), Санкт-Петербург (21 шт.) и Московскую область (19 шт.).

О текущей ситуации на рынке подержанных машин и перспективах его развития эксперты агентства «АВТОСТАТ» расскажут в ходе форума автобизнеса «Used Cars Forum – 2023», который состоится 21 июня в Москве. Подробная информация и регистрация доступны тут: usedcars.autostat.ru.

Фото: АВТОСТАТ