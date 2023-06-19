АВТОВАЗ запустил в Санкт-Петербурге производство кроссовера LADA X-cross 5

АВТОВАЗ 17 июня запустил на площадке в Санкт-Петербурге серийное производство кроссовера LADA X-cross 5, который поступит в продажу в третьем квартале 2023 года. Как отметил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, LADA впервые в своей истории входит в более высокий класс С, что поможет привлечь к бренду новых покупателей. В дальнейшем завод «ЛАДА Санкт-Петербург» будет осваивать новые модели, в том числе и в сегменте D.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, в рамках подготовки производства LADA X-сross 5 на площадке в Санкт-Петербурге в кратчайшие сроки была проведена модернизация оборудования, включая главный конвейер, а также процессов внутренней логистики и сборочного производства. Изготовлена тестовая партия автомобилей для обучения персонала и отработки технологии. Большая часть подготовительных работ была выполнена собственными силами специалистов предприятии «ЛАДА Санкт-Петербург». Объем инвестиций в перезапуск бывшего завода Nissan на первоначальном этапе составил порядка 500 млн рублей.

Среднеразмерный кроссовер LADA X-сross 5 представляет собой перелицованную версию китайского FAW Bestune T77. Всего до конца года завод «ЛАДА Санкт-Петербург» планирует выпустить в режиме крупноузловой сборки до 10 тыс. автомобилей классов С и D. В 2024 году на предприятии будет организовано производство седана D-класса. По неофициальным данным, в качестве его основы может быть выбран FAW Bestune B70, который недавно был замечен в районе инжинирингового центра в Тольятти. В 2024 году на «ЛАДА Санкт-Петербург» планируется увеличить производство в зависимости от потребностей рынка и возможностей расширения портфеля моделей до 30 – 35 тыс. автомобилей, а с 2025 года – выйти на объемы производства в 50 тыс. машин и более.

На сегодняшний день сформирован российский пул поставщиков автокомпонентов, сырья и материалов, и с 2024 года планируется начать локализацию производства с привлечением поставщиков из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На предприятии «ЛАДА Санкт-Петербург» продолжают работать свыше 1,5 тыс. сотрудников.

Кроссовер LADA X-cross 5 оснащен 160-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой автоматической трансмиссией, а также всеми необходимыми опциями безопасности и комфорта, в том числе интеллектуальной системой безопасности ADAS (контроль утомляемости водителя, предупреждение о выезде из полосы, адаптивное переключение дальнего света, системы кругового обзора, экстренного торможения и др.), мультимедийной системой и панорамной крышей. Как заявил глава АВТОВАЗа, стоимость новой модели составит до 2,5 млн рублей.

«Основными конкурентами LADA X-cross 5 станут Chery Tiggo 7 PRO, «Москвич 3», FAW Bestune T77 и прочие компактные кроссоверы. Он может отнять покупателей у упомянутых выше производителей за счет более развитой дилерской сети и локализации, при этом в некоторой степени будет снят вопрос недостатка запасных частей и доступа к сертифицированному гарантийному обслуживанию», – рассказал агентству «АВТОСТАТ» исполнительный директор компании Expocar Сергей Фирсов.

По мнению директора по развитию компании «Прагматика» Александра Шапринского, конкурентами LADA X-cross 5 будут китайские модели-одноклассники: например, Chery Tiggo 7 PRO, Changan СS35PLUS, Geely Atlas Pro. Конкурентными преимуществами новой модели LADA могут стать цена и оснащение.

«Учитывая популярность в нашей стране сегмента SUV, однозначно, новинка станет востребована на рынке и сможет отнять долю как внутри бренда, так и у конкурентов из китайского сегмента. И дополнительно станет альтернативой одноклассникам ушедших из России или приостановивших свою деятельность брендов. Доступная цена также поспособствует увеличению продаж», – говорит заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексей Стариков.

Подробнее о перспективах кроссовера LADA X-cross 5 на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОВАЗ