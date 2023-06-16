АВТОВАЗ в 2024 году может выпустить до 550 тысяч автомобилей LADA

АВТОВАЗ в 2024 году может выпустить 500 - 550 тыс. автомобилей LADA по сравнению с 400 тысячами машин в нынешнем году. Об этом агентству «Финмаркет» сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, уточнив, что такой объем продукции в следующем году может быть произведен суммарно предприятиями группы при условии восстановления экспорта до уровня 50 тыс. автомобилей.

Производственный план АВТОВАЗа на этот год, утвержденный советом директоров компании, составляет 401,6 тыс. автомобилей. На сегодняшний день на тольяттинской площадке АВТОВАЗ выпускает семейство LADA Granta, внедорожники Niva Legend и Niva Travel, а также флагманскую модель LADA Vesta NG. С сентября текущего года АВТОВАЗ рассчитывает возобновить производство универсалов и фургонов LADA Largus. Кроме того, в конце года на предприятии «ЛАДА Ижевск» планируется выпустить опытную партию электромобиля e-Largus. А серийное производство этой модели, как ожидается, начнется в начале 2024-го.

Также в ближайшее время будет запушено производство автомобилей на заводе «ЛАДА Санкт-Петербург», который в начале этого года перешел от Nissan под управление АВТОВАЗа. Первым на конвейер предприятия встанет среднеразмерный кроссовер LADA X-сross 5, являющийся перелицованной версией китайского FAW Bestune T77. По итогам 2023 года АВТОВАЗ рассчитывает выпустить на площадке в Санкт-Петербурге до 10 тыс. автомобилей LADA, в зависимости от динамики спроса на российском авторынке. В течение двух лет к LADA X-cross 5 присоединятся еще две модели: седан и кроссовер сегмента D. В качестве основы для седана может быть выбран FAW Bestune B70, который недавно был замечен в районе инжинирингового центра в Тольятти.

Как заявил глава АВТОВАЗа, в 2024 году на предприятии «ЛАДА Санкт-Петербург» планируется увеличить производство в зависимости от потребностей рынка и возможностей расширения портфеля моделей до 30 - 35 тыс. автомобилей, а к 2025 году - выйти на 50 тысяч и более.

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Фото: АВТОВАЗ