Минпромторг: в 2023 году в России будет продано 1 млн новых автомобилей

Продажи новых автомобилей всех видов (легковых, легких коммерческих и грузовых) в России в первом полугодии 2023 году составят порядка 500 тыс. единиц. Суммарные продажи за весь год составят около 1 млн машин. Об этом газете «Ведомости» на ПМЭФ-2023 заявил замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов. В прошлом году в стране было продано 823 тыс. единиц автотехники.

Напомним, недавно эксперты агентства «АВТОСТАТ» обновили свой прогноз по авторынку в 2023 году. Если раньше в базовом прогнозе аналитиков фигурировал объем продаж в 780 тысяч новых легковых автомобилей, то сейчас даже «в базе» прогноз заметно подрос. Эксперты полагают, что у российского авторынка есть возможности вырасти до 815 тысяч (+30% к результату 2022 года). Но и это еще не предел, потому что при оптимистичном развитии сценария – и эксперты считают это вполне вероятным – продажи новых легковых машин в России могут увеличиться до 850 тыс. единиц (+36%). При этом есть мнение, что рынок может дорасти и до 900 тысяч, и даже до 1 млн экземпляров. Одна из главных причин – рынок растет исключительно за счет «китайцев», динамика которых просто фантастическая – трехзначная по всем ведущим маркам. Отметим, что даже в пессимистичном варианте (при котором прогнозируется объем продаж около 780 тыс. легковых автомобилей) прогноз по рынку все равно предполагает положительную динамику (+25%) в сравнении с прошлым годом.

Фото: АВТОСТАТ