В России начались продажи кроссовера Livan X3 Pro за 1,9 млн рублей

Российские дилеры Livan начали продажи компактного кроссовера X3 Pro, который стал первой моделью бренда в нашей стране. Продажи новинки начнутся в мае этого года по цене от 1 млн 879 тыс. 900 рублей, без учета спецпредложений.

По данным портала «Китайские автомобили», Livan X3 Pro представляет собой перелицованную версию автомобиля Geely Vision X3 актуального поколения. Компактный кроссовер имеет следующие габариты: 4005 в длину, 1760 в ширину и 1575 мм в высоту при колесной базе в 2480 мм. Объем багажника составляет 400 л.

Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 103 л.с. (142 Нм), который работает в сочетании с вариатором. Задняя подвеска кроссовера полузависимая, на всех колесах дисковые тормоза. Дорожный просвет составляет 185 мм. Динамические показатели и данные по расходу топлива пока не раскрыты.

Ходовые огни светодиодные, однако основные фары тут галогеновые с линзованной оптикой. На крыше установлены рейлинги, а 16-дюймовые колесные диски – легкосплавные.

Что касается интерьера, руль имеет регулировку только по высоте, а водительское кресло – механический привод в шести направлениях. Сиденья отделаны перфорированной кожей. Панель приборов имеет цветной экран борткомпьютера диагональю 3,5 дюйма, при этом есть встроенный видеорегистратор и зеркало заднего вида с автозатемнением. Вместо климат-контроля – обычный кондиционер. Кроме того, компактный кроссовер получил люк с электроприводом.

В оснащение Livan X3 Pro, помимо прочего, входят бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, круиз-контроль с функцией ограничения скорости, задние датчики парковки, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, подогрев передних сидений, датчик света и камера заднего вида с динамической разметкой.

В списке систем безопасности значатся антиблокировочная система с распределением тормозных усилий (ABS+EBD), антипробуксовочная система с электронной стабилизацией (ESP+TCS), системы экстренного торможения (EBA), помощи при подъеме на склоне и контроля давления в шинах. Есть фронтальные подушки безопасности и крепления для детских кресел Isofix.

В дальнейшем на российский рынок выйдут еще две модели от Livan – седан S6 Pro и среднеразмерный кроссовер X6 Pro. Это перелицованные автомобили Geely Emgrand L и Vision X6 Pro с двигателями внутреннего сгорания, поскольку аналогичных моделей в Китае у марки нет. В продаже у российских дилеров седан Livan S6 Pro и кроссовер X6 Pro должны появиться уже в июле.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: Livan