Казахстанский авторынок в мае 2023 года установил новый рекорд

В Казахстане по итогам мая продано 14 688 новых легковых и коммерческих автомобилей, что на 77,2% выше показателя годичной давности. По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), за пять месяцев 2023 года жители республики приобрели 66 331 машину – на 65,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечают в АКАБ, рекордные показатели ежемесячных продаж фиксируются второй месяц подряд. Отложенный спрос, связанный с дефицитом полупроводников и постпандемийным периодом, так же, как и увеличение объемов производства внутри Казахстана, и в дальнейшем будут поддерживать позитивный тренд. Более того, 2023 год обещает быть богатым на новые бренды и модели, которые появятся на местном рынке.

Лидером на казахстанском авторынке в мае вновь стала Hyundai, результат которой составил 4 333 автомобиля (рост в 2,5 раза). Второе место заняла Chevrolet, увеличившая реализацию на 25,5% до 3 300 машин. Третью строчку занимает Kia – автомобили этой марки разошлись в количестве 2 198 экземпляров (рост в 2,4 раза). Далее следует Chery с показателем 665 проданных машин (рост в 3,2 раза). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Haval, чьи дилеры реализовали 626 автомобилей.

Фото: hyundai.kz