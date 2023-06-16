На форуме «Used Cars Forum – 2023» пройдет круглый стол с президентом РОАД

В рамках VII ежегодного форума автобизнеса «Used Cars Forum – 2023. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты» состоится круглый стол с Алексеем Подщеколдиным, президентом ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и председателем совета директоров ГК «БН Моторс».

На круглом столе будет озвучена позиция РОАД по ряду актуальных тем, а еще свое мнение выскажут практикующие игроки дилерского сообщества. Кроме этого, поговорим об основных трендах, о том, как «делать бизнес» в текущих условиях рынка. Также попробуем нащупать пути выхода из сложных ситуаций и найти решения для непростых задач.

Отдельное внимание форума будет посвящено обсуждению итогов опроса дилеров, в частности, следующим вопросам:

- отсутствие ликвидных автомобилей на рынке;

- проблемы привлечения финансирования;

- сложности с наймом персонала/текучка кадров;

- двойной НДС;

- большое количество кредитных автомобилей;

- высокий риск банкротства собственников.

Напомним, что форум «Used Cars Forum – 2023. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты» агентство «АВТОСТАТ» проведет 21 июня в Москве. Зарегистрироваться для участия нужно тут: usedcars.autostat.ru.