Мировой авторынок в мае увеличился на 19%

Мировой авторынок в мае увеличился на 18,7% до 7 млн 371 тыс. легковых и легких коммерческих машин. По итогам пяти месяцев 2023 года реализация автомобилей в мире составила 34 млн 762 тыс. единиц (+10,5%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в мае остается Китай с показателем 2 млн 330 тыс. машин (+25,8%). Как отмечается, положительная динамика, в частности, обусловлена выходом новых моделей и существенными скидками от дилеров. В Америке было реализовано 1 млн 370 тыс. автомобилей – на 23,5% больше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в мае составили 1 млн 334 тыс. машин (+17,2%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы увеличились на 44,9% до 320,4 тыс. единиц. На динамику рынка в этом регионе продолжает оказывать влияние эффект «низкой базы», однако последствия военного конфликта на Украине по-прежнему негативно сказываются на потребительской активности и цепочках поставок новых машин.

В Южной Америке местные дилеры реализовали 203,5 тыс. автомобилей, что на 2,3% меньше по сравнению с прошлым годом. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (324,5 тыс. шт., +25,4%), Канаду (154,5 тыс. шт., +10,1%) и Корею (149,8 тыс. шт., +4,8%).

Фото: anfac.com