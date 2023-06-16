Кроссовер LADA X-cross 5 ожидается в продаже до конца лета

Новый среднеразмерный кроссовер LADA X-cross 5, производство которого в ближайшее время стартует на заводе «ЛАДА Санкт-Петербург», поступит в продажу до конца лета. Как сообщили «Парламентской газете» представители АВТОВАЗа, новинка будет поставляться дилерам в двух комплектациях: Enjoy и Techno, однако их стоимость не раскрыли.

Комплектация Techno будет включать адаптивный круиз-контроль, экстренное автоматическое торможение, систему помощи при подъеме в гору и 12-дюймовую приборную панель (в базовой комплектации – 8), а также систему контроля усталости водителя. Под капотом автомобиля будет устанавливаться безальтернативный 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 160 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой трансмиссией.

Среднеразмерный кроссовер LADA X-cross 5, который представляет собой перелицованную версию китайского FAW Bestune T77, получил новый фирменный шильдик, систему обогрева заднего стекла, зеркал и переднего сиденья, а также русифицированное меню в мультимедиа-системе.

«Мы предполагаем, что кроссовер LADA X-cross 5 будет представлен в ценовом диапазоне от 1,8 до 2 млн рублей, что, возможно, позволит успешно запустить новый автомобиль в линейке LADA. По нашему мнению, развести этот автомобиль с его китайским аналогом потенциально вероятно за счет преимуществ локальной сборки и, конечно, его комплектации. На российском рынке основными конкурентами для LADA X-cross 5, несомненно, будут все китайские бренды, которые сейчас активно появляются в дилерской сети, а также кроссовер «Москвич 3», – рассказала агентству «АВТОСТАТ» коммерческий директор ГК «ТрансТехСервис» Юлия Бубнова.

По итогам 2023 года АВТОВАЗ рассчитывает выпустить на площадке в Санкт-Петербурге до 10 тыс. автомобилей LADA, в зависимости от динамики спроса на российском авторынке. В течение двух лет к LADA X-cross 5 присоединятся еще две модели: седан и кроссовер сегмента D. В качестве основы для седана может быть выбран FAW Bestune B70, который недавно был замечен в районе инжинирингового центра в Тольятти. В 2025 – 2027 годах производство на предприятии может составить до 50 – 70 тыс. машин в год при наличии позитивного тренда на рынке.

О перспективах LADA X-cross 5 на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: «Прагматика»