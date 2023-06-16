Юбилейная спецверсия «Буханки» появится осенью 2023 года

Ульяновский автозавод планирует запустить в продажу юбилейную спецверсию «Буханки» в начале осени 2023 года. Стоимость новинки пока не определена, пишет «Российская газета» со ссылкой на свои источники.

Юбилейная спецверсия «Буханки» на базе семиместного СГР «Комби» создана в честь 65-летнего юбилея классического УАЗ-450 (это трибьют оригинальной модели образца 1958 года). У машины будет два цвета – зеленый и желтый («Раптор»).

В комплектацию автомобиля войдут сиденья со специальной отделкой и контрастной прострочкой белого цвета; силовой обвес, как у версии «Экспедиция» (бамперы, лебедка, ТСУ, экспедиционный багажник); шины АТ Maxxis et 980; вывод сапунов; аккумулятор повышенной емкости; противоскользящий настил пола.

Всего планируется выпустить 100 экземпляров автомобиля – принадлежность к лимитированной серии подтверждает шильдик «65 лет» с порядковым номером на передней левой двери.

В настоящее время УАЗ «Буханка» оснащается 2,7-литровым бензиновым двигателем ЗМЗ-409 мощностью 112 л.с., который работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, полным приводом типа part-time и понижающей передачей.



Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод начал продажи УАЗ «Пикап» в новой комплектации «Base Икар» с пакетом Limited. Стоимость новинки составляет 1 млн 780 тыс. рублей.

По итогам мая 2023 года на российском рынке было продано 1358 легких коммерческих автомобилей марки УАЗ, что в 2,3 раза больше по сравнению с прошлым годом, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Безусловным лидером продаж ульяновского автопроизводителя остается УАЗ-3909, чей результат составил 541 машину. На втором месте по объему реализации идет грузовичок УАЗ «Профи», разошедшийся тиражом 355 экземпляров.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Борис Захаров / «Российская газета»