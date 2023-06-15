Преемник LADA Granta получит название Iskra

Новое семейство автомобилей LADA, которое придет на смену модели Granta, получит название LADA Iskra. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, отметив, что производитель принял решение использовать в названиях моделей слова из русского языка. По его словам, подготовка к производству новинки идет в соответствии с графиком, и АВТОВАЗ планирует презентовать новую LADA Iskra летом 2024 года.

Как сообщалось ранее, новое семейство сегмента «В» на глобальной платформе XJO будет выпускаться в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-версия. Производство новинки должно начаться в конце 2024 года на заводе компании в Тольятти. Кроме того, на конец 2025 года намечен дебют кроссовера на платформе LADA Vesta. Также АВТОВАЗ рассматривает возможность разработки нового полноприводного кроссовера LADA – решение о запуске такой модели будет приниматься Советом директоров компании в 2023 году.

Фото: АВТОВАЗ