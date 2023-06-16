Продажи новых автобусов в мае увеличились на 78%

По итогам мая 2023 года в России было реализовано 1 455 новых автобусов – на 78% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации рынка.

Треть от этого количества приходится на отечественную марку PAZ. Так, в прошлом месяце объем продаж новых «пазиков» составил 482 единицы, что на 42% больше, чем в мае 2022 года. Далее в рейтинге располагаются еще два российских бренда – LIAZ (231 шт.; рост в 10,5 раза за счет низкой сравнительной базы) и NEFAZ (174 шт.; +14%). В ТОП-5 попали еще белорусский MAZ (159 шт.; +26%) и китайский Yutong (151 шт.; рост в 5,2 раза). Объемы реализации новых автобусов остальных марок в мае составили заметно меньше 100 экземпляров.

В модельном рейтинге пять участников тоже преодолели отметку в 100 единиц. Первую позицию в последний месяц весны занял представитель Павловского автозавода – PAZ 3204 (241 шт.). На втором месте находится NEFAZ 5299 (174 шт.), на третьем – LIAZ 4292 (156 шт.). В пятерке лидеров также оказались PAZ 3205 (134 шт.) и MAZ 206 (123 шт.).

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: НЕФАЗ