Рынок электромобилей с пробегом в мае вырос на 62%

По данным агентства «АВТОСТАТ», в мае 2023 года россияне приобрели 1 006 подержанных электромобилей. Эксперты агентства отмечают, что вторичный рынок электрокаров показал рост второй раз подряд за последние 14 месяцев.

Свыше половины (58%) купленных в мае б/у электромобилей пришлось на марку Nissan (588 шт.). 18% этого рынка приходится на Tesla (183 шт.), а замыкает ТОП-3 Hyundai (64 шт.). Таким образом, можно констатировать, что тройка марок-лидеров остается без изменений.

Сохранилась она в мае и среди моделей. Это те же электромобили, что были самыми популярными на вторичном рынке и в апреле: Nissan Leaf (582 шт.), Tesla Model 3 (91 шт.), Hyundai Kona (60 шт.). Суммарно на них приходится 73% майского рынка подержанных электромобилей. Отметим, что как марки, так и модели, оказавшиеся за пределами ТОП-3, имеют рыночные объемы менее 50 единиц.

Каждый седьмой электромобиль с пробегом, купленный в последний месяц весны, приходится на Москву (139 шт.). Вдвое меньше этот показатель у Краснодарского края и Иркутской области (71 и 69 шт. соответственно). В Московской области поменяли своих владельцев 63 электрокара, в Санкт-Петербурге – 50. Жители каждого из оставшихся регионов РФ в мае купили еще меньше подержанных электромобилей.

Более подробно о ситуации на вторичном рынке поговорим в ходе специализированного форума автобизнеса «Used Cars Forum – 2023», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 21 июня в Москве. Зарегистрироваться на форум можно тут: usedcars.autostat.ru.

Фото: Drom.ru