Бывший завод Volkswagen в Калуге может возобновить работу до конца 2023 года

Первые автомобили, собранные после смены собственника на заводе Volkswagen в Калуге, планируется выпустить до конца 2023 года. Об этом агентству «ТАСС» сообщил губернатор Владислав Шапша, добавив, что массовое производство должно начаться через 12 месяцев. По его словам, на первом этапе автомобили будут выпускаться методом крупноузловой сборки с последующей локализацией производства.

По данным источников портала Autonews.ru, на бывшем заводе Volkswagen в Калуге планируется организовать производство седанов OMODA S5. При этом уже осенью OMODA S5 покинет рынок, чтобы вернуться в виде локальной модели под иной маркой, чей выпуск и будет налажен на калужском предприятии. Между тем, спортивная версия OMODA S5 GT останется в продаже, и ее продолжат поставлять в нашу страну из Китая. Впрочем, официально эту информацию стороны не комментируют.

Напомним, в мае 2023 года автоконцерн Volkswagen завершил продажу своих российских активов, включая автозавод в Калуге, структуре дилера «АВИЛОН» – «Арт-Финансу». Российские власти согласовали сделку по цене до 125 млн евро без опциона на обратный выкуп. Максимальная производственная мощность предприятия составляет 225 тыс. автомобилей в год. В последнее время на заводе в Калуге выпускались три модели: кроссовер Volkswagen Tiguan, лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Фото: Volkswagen