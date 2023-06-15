Автомобили LADA получат новые навигационные и IT-сервисы

АВТОВАЗ и АО «ГЛОНАСС» на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве по развитию и применению отечественных навигационных и информационных технологий. Компании будут совместно прорабатывать предоставление владельцам автомобилей LADA консьерж-сервиса и услуги «Помощь на дороге», доступной для подключенных машин к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС», а также формировать планы на пути к безопасному использованию высокоавтоматизированного транспорта, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Так, сервис федерального охвата «Помощь на дороге» позволит каждому водителю в рамках гарантийного обслуживания или по подписке нажатием одной кнопки SOS запросить техническую поддержку или, например, заказать эвакуатор.

Напомним, АВТОВАЗ выступает национальным партнером ПМЭФ-2023, который проходит с 14 по 17 июня 2023 года. Так, в зоне экспозиции «Путешествуй!» АВТОВАЗ представил флагманскую модель LADA Vesta нового поколения, которая поступила в продажу с 9 июня. На стенде города Санкт-Петербург состоялась премьера нового среднеразмерного кроссовера LADA X-cross 5, выпуск которого в ближайшее время начнется на производственной площадке АВТОВАЗа в Санкт-Петербурге. Кроме того, АВТОВАЗ продемонстрировал и свои новейшие наработки для делового сектора – представительский седан LADA Aura и электромобиль LADA e-Largus. Спортивные достижения заводской команды LADA Sport Rosneft дополняют открытую экспозицию экономического форума, где показаны гоночная LADA Vesta, принимающая участие в знаменитой «Гонке Чемпионов» в Тольятти, и легендарная Niva, которая успешно выступает в ралли-рейде «Шелковый путь». Посетителям экспозиции ПМЭФ-2023 будут также доступны бестселлер российского рынка LADA Granta, бескомпромиссный внедорожник Niva Bronto и другие автомобили бренда.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОВАЗ