До России добрался кроссовер Renault Austral за 5,9 млн рублей

На российском авторынке появился новый кроссовер Renault Austral, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 5 млн 899 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Под капотом автомобиля установлен 1,3-литровый бензиновый двигатель мощностью 160 л.с., который работает в сочетании с вариатором и передним приводом. У Austral есть стартер-генератор, работающий от 12-вольтного литий-ионного аккумулятора.

В основе Renault Austral лежит одна из вариаций модульной платформы CMF – CD. Автомобиль имеет следующие габариты: 4510 мм, 1825 мм в ширину и 1644 мм в высоту при колесной базе 2667 мм. Одной из особенностей Renault Austral стала вариация Renault на тему полноуправляемого шасси: система 4Control Advanced последнего поколения, которая при помощи электропривода может менять угол наклона задних колес, теперь до пяти градусов. По заявлению автопроизводителя, Austral имеет рекордный радиус разворота в своем сегменте – 10,1 метра.

Что касается интерьера Austral, приборная панель выглядит узкой и широкой, а благодаря тому, что она заходит на двери, передним пассажирам кажется, что они сидят в настоящем кокпите. В дизайне доминируют ломаные линии, которые определяют динамичный облик автомобиля. Кроме того, в интерьере максимально используются возможности мультимедийной системы OpenR с большим экраном, который является центральным элементом салона. По факту, OpenR состоит из двух расположенных буквой «Г» экранов приборной панели и центральной консоли, общая длина которых составляет 24,3 дюйма (площадь 774 кв.см). Через нее можно управлять практически всеми функциями автомобиля, поэтому в остальной части салона существенно меньше кнопок и ручек.

Фото: Renault