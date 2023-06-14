В мае россияне купили полмиллиона автомобилей с пробегом

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», по итогам мая 2023 года жители РФ стали обладателями почти 502 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Помимо того, что это в 1,5 раза больше, чем год назад, достигнутый результат оказывается еще и максимальным за довольно длительное время – 17 месяцев.

Эксперты агентства отмечают, что более высокий показатель вторичного рынка в последний раз фиксировался в декабре 2021 года – 513 тысяч экземпляров. А в течение всего 2022 года его ежемесячные объемы не дотягивали до 470 тысяч штук.

В марте и апреле 2023-го объемы покупок подержанных легковых автомобилей были очень близки к тому, чтобы достичь полумиллионной отметки – 497,6 тыс. и 495,5 тыс. единиц соответственно. И вот в мае этот рубеж все-таки был преодолен.

О том, какие марки и модели б/у машин стали самыми популярными у россиян в последний месяц весны, вы узнаете здесь.

А зарегистрироваться на специализированный форум, посвященный автомобилям с пробегом, можно на специальной странице мероприятия: usedcars.autostat.ru. Напомним, что 21 июня агентство «АВТОСТАТ» проводит в Москве форум автобизнеса «Used Cars Forum – 2023». Формат участия – офлайн и онлайн. Осталась всего одна неделя!

Фото: АВТОСТАТ