Jetour привезет в Россию внедорожник Traveler

Китайская компания Jetour анонсировала появление в России нового брутального внедорожника Traveler, который, судя по всему, станет третьей моделью бренда в нашей стране. При этом в российском представительстве Jetour новинку обещают привезти вскоре после ее дебюта в Китае, который намечен на середину года.

Как пишет портал Motor.ru, габаритная длина Jetour Traveler составляет 4785 мм, а размер колесной базы равен 2800 мм. Для сравнения, внедорожник оказался на 165 мм длиннее Tank 300, однако разница в расстоянии между осями достигает всего 50 мм.

На китайском рынке Traveler будет доступен с турбомоторами объемами 1,5 и 2 л, которые развивают 177 и 254 л.с. соответственно. С такой же двухлитровой «четверкой» в России уже продают кроссовер Jetour X90 Plus, на котором агрегат развивает 244 л.с. Не исключено, что до нашего рынка Traveler доберется с двигателем такой же мощности.

В линейку версий Jetour Traveler войдет удлиненная модификация с тремя рядами сидений и гибридный вариант для топового исполнения. Ожидается, что на российском рынке новый внедорожник станет единственной полноприводной моделью китайского бренда.

Напомним, в начале июня китайская марка Jetour официально вышла на авторынок России, начав продажи своего флагманского кроссовера X90 Plus. Следующей моделью Jetour в нашей стране станет компактный кроссовер Dashing, который появится у дилеров в ближайшее время.

«Кроссоверы Jetour ориентированы на молодую аудиторию и выделяются на фоне конкурентов за счет стремительного дизайна и мощных силовых установок от бренда Acteco, известного в России по автомобилям Chery, EXEED и OMODA. Внешне они выглядят интереснее многих моделей Chery при схожем оснащении, что может привлечь часть покупателей. Однако обойти долго развивающийся бренд Chery по продажам Jetour вряд ли сможет», – комментирует исполнительный директор компании Expocar Сергей Фирсов.

Фото: Jetour