Седан Chevrolet Onix добрался до России за 1,85 млн рублей

На российском авторынке появился новый седан Chevrolet Onix, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 1 млн 850 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

По капотом автомобиля установлен трехцилиндровый турбодвигатель объемом 1 л, который развивает 116 л.с. и работает в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом». Такой седан может разогнаться до «сотни» за 13,7 секунды.

В базовое оснащение Chevrolet Onix, помимо прочего, входят две подушки безопасности, кондиционер, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, а также система стабилизации и ABS. Топовые седаны дополнены парктрониками, климат-контролем, беспроводной зарядкой для смартфонов, подогревом всех сидений и 16-дюймовыми колесными дисками.

Напомним, Chevrolet Onix выпускается на заводах UzAuto Motors в Узбекистане и Казахстане. В марте 2022 года компания UzAuto Motors прекратила поставки массовых моделей Chevrolet в Россию, чтобы не попасть под американские санкции. В нашей стране официально были представлены Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt, которые поставлялись с заводов в Узбекистане и Казахстане.

О том, какие автомобили могут появиться на российском рынке, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Chevrolet