АВТОВАЗ представил на ПМЭФ-2023 кроссовер LADA X-cross 5

АВТОВАЗ в рамках Петербургского международного экономического форума представил новую модель – среднеразмерный кроссовер LADA X-сross 5, который является перелицованной версией китайского FAW Bestune T77.

Подробности о новинке, вероятно, будут раскрыты сегодня во время церемонии старта серийного производства на заводе «ЛАДА Санкт-Петербург», который в начале этого года перешел от Nissan под управление АВТОВАЗа, пищет «Российская газета». В течение двух лет к LADA X-cross 5 присоединятся еще две модели: седан и кроссовер сегмента D. В качестве основы для седана может быть выбран FAW Bestune B70, который недавно был замечен в районе инжинирингового центра в Тольятти.

По итогам 2023 года АВТОВАЗ рассчитывает выпустить на площадке в Санкт-Петербурге до 10 тыс. автомобилей LADA, в зависимости от динамики спроса на российском авторынке. В 2025 – 2027 годах производство на предприятии может составить до 50 – 70 тыс. машин в год при наличии позитивного тренда на рынке.

«Мы предполагаем, что кроссовер LADA X-cross 5 будет представлен в ценовом диапазоне от 1,8 до 2 млн рублей, что, возможно, позволит успешно запустить новый автомобиль в линейке LADA. По нашему мнению, развести этот автомобиль с его китайским аналогом потенциально вероятно за счет преимуществ локальной сборки и, конечно, его комплектации. На российском рынке основными конкурентами для LADA X-cross 5, несомненно, будут все китайские бренды, которые сейчас активно появляются в дилерской сети, а также кроссовер «Москвич 3», – рассказала агентству «АВТОСТАТ» коммерческий директор ГК «ТрансТехСервис» Юлия Бубнова.

О перспективах LADA X-cross 5 на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: Алексей Филиппов / «РИА Новости»