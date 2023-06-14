ФГУП «НАМИ» приобрел завод «Роберт Бош Самара»

ФГУП «НАМИ» заключил сделку по приобретению 100% долей ООО «Роберт Бош Самара». Ранее это предприятие, расположенное в Самарской области, занималось производством систем рулевого управления, антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP, сообщает пресс-служба ФГУП «НАМИ».

На момент заключения сделки в компании «Роберт Бош Самара» трудоустроены 107 сотрудников, которые в дальнейшем продолжат свою работу на предприятии. ФГУП «НАМИ» совместно с Минпромторгом РФ окажут заводу всестороннюю поддержку для перезапуска производственных процессов. С 2024 года на нем будет налажен выпуск антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP, а с 2025 года планируется выйти на проектные мощности.

Напомним, компания Bosch начала строительство завода по производству автомобильных компонентов в Самаре в феврале 2014 года, а в июле 2015-го предприятие было введено в эксплуатацию. На площади в 20 тыс. кв. м разместились производственные помещения, центр логистики, административно-хозяйственные постройки. Компания инвестировала в проект около 50 млн евро. Основными потребителями самарского завода являлись работающие в регионе автопроизводители. Кроме того, продукция Bosch использовалась смежниками в составе производимых ими узлов.

Фото: «Роберт Бош Самара»