«Used Cars Forum – 2023»: все об автомобилях с пробегом – от Москвы до Лас-Вегаса

До форума автобизнеса «Used Cars Forum – 2023. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», который будет проходить уже в восьмой раз, осталась всего неделя (он состоится 21 июня). В свете нынешних реалий отечественного автопрома, когда он еще не совсем оправился от санкционного влияния – именно с подержанными автомобилями связаны у многих многие надежды на развитие отрасли. Организаторы форума уже огласили большую часть программы мероприятия и назвали многих спикеров.

Ключевые темы – анализ автомобильного, финансового и страхового рынков, дилерские продажи автомобилей с пробегом (на чем зарабатывать; новые инструменты для эффективных продаж и увеличения маржи; эффективная работа с аукционами), сценарии развития ситуации на рынке и многое другое.

В ходе встречи ожидается прямое включение из Лас-Вегаса – с американской конференции дилеров по продаже автомобилей с пробегом. В прямой эфир выйдут Кирилл Ларин (СЕО eКредит), Маттье Ланнегранд (генеральный директор CarPrice в РФ) и Виктория Курчанова (руководитель продаж Авто.ру и СМ.Expert).

В рамках нашего форума также пройдет несколько круглых столов, во время которых участники – наиболее успешные компании – поделятся своим опытом и лучшими кейсами. Вместе обсудим, как строить эффективные модели бизнеса в работе на вторичном авторынке; какие инструменты, знакомые нам по рынку новых автомобилей, уже показали себя эффективными и на «вторичке» (новые и старые продукты).

Представители банков и страховых компаний расскажут об изменениях процессов в мире финансов и об опыте успешной кооперации с брендами – перед дилерами открываются новые возможности. Вместе решим, как эффективнее выстраивать совместную работу дальше. На «десерт» нас ждет ставшее уже традиционным ежегодное награждение победителей премии «Used Car Awards – 2023»!

Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно, пройдя по ссылке. Там же можно ознакомиться с предварительным списком спикеров и тем, которые будут рассмотрены.