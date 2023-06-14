АВТОВАЗ рассмотрит возможность перехода бренда LADA на кириллицу

АВТОВАЗ рассмотрит возможность перехода бренда на кириллицу, изучит экономическую целесообразность таких изменений с учетом того, что LADA – экспортный продукт, и ребрендинг обойдется в большие суммы. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил президент компании Максим Соколов.

Ранее вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «РИА Новости» заявил, что АВТОВАЗу нужно рассмотреть переход бренда на кириллицу, как минимум – заменить иностранные слова в названиях моделей. Тем не менее, по его мнению, актуально сохранить латиницу для экспортных поставок.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ и Фонд Росконгресс подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума, самого масштабного делового события в стране. АВТОВАЗ выступит национальным партнером ПМЭФ-2023, который пройдет с 14 по 17 июня 2023 года.

В рамках партнерства предполагается широкая интеграция бренда LADA в тематические мероприятия ПМЭФ-2023, направленные на развитие и поддержку отечественного автопрома. В зоне экспозиции «Путешествуй!» АВТОВАЗ представит флагманскую модель LADA Vesta нового поколения, которая поступил в продажу с 9 июня. На стенде города Санкт-Петербург состоится премьера абсолютно новой модели LADA, выпуск которой в ближайшее время начнется на производственной площадке АВТОВАЗа в Санкт-Петербурге. Кроме того, АВТОВАЗ продемонстрирует и свои новейшие наработки для делового сектора – представительский седан LADA Aura и электромобиль LADA e-Largus. Спортивные достижения заводской команды LADA Sport Rosneft дополнят открытую экспозицию экономического форума, где будут показаны гоночная LADA Vesta, принимающая участие в знаменитой «Гонке Чемпионов» в Тольятти, и легендарная Niva, которая успешно выступает в ралли-рейде «Шелковый путь». Посетителям экспозиции ПМЭФ-2023 будут также доступны бестселлер российского рынка LADA Granta, бескомпромиссный внедорожник Niva Bronto и другие автомобили бренда.

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Фото: АВТОВАЗ