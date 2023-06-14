Автосервисы пожаловались на нехватку запчастей для китайских автомобилей

Российские автосервисы испытывают нехватку деталей для автомобилей китайского производства. Как пишет газета «Известия», дефицит касается прежде всего новых для российского рынка марок, к которым относятся, например, Jetour, Dongfeng, Tank.

По словам участников отрасли, склады станций техобслуживания заполнены ими лишь на 20 – 30%. Препятствием для стабильного ввоза запчастей стала, в частности, перегруженность железнодорожных путей, считают эксперты. Впрочем, в РЖД заверили, что 98% грузов доставляются в срок. На сроках и качестве ремонта китайских машин также может сказываться специфика китайских автопроизводителей – они не всегда сообщают об изменениях в конструкции, поэтому закупленные детали зачастую не подходят.

«Китайские автомобили, снятые с производства, следует покупать с большой осторожностью и в изумительном состоянии, так как большинство китайских производителей не выпускали каталоги запчастей на свою продукцию, и подобрать запчасть по VIN-коду будет крайне сложно. Также китайские машины имеют крайне низкую ликвидность, а снятые с производства модели потеряют в цене еще больше и быстрее, – комментирует директор компании «ПодборАвто» Денис Еременко. – Качество китайских авто улучшилось, но производителям из КНР еще учиться и учиться делать действительно хорошие машины. Поэтому мы рекомендуем выбирать максимально свежий автомобиль, желательно на гарантии и от одного владельца. Это лучший способ познакомиться с данными машинами без особых проблем».

Во сколько обходится содержание автомобиля? Это можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОСТАТ