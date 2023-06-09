У дилеров появился кроссовер Soueast DX8S за 2,55 млн рублей

У российских дилеров Jetour появились кроссоверы Soueast DX8S. Официально эта модель в нашу страну не поставляется. В дилерском центре в Ставрополе новинка предлагается по цене 2 млн 550 тыс. рублей.

Как пишет портал «Китайские автомобили» со ссылкой на свои источники, партия кроссоверов Soueast DX8S была привезена в тестовом режиме для изучения спроса на рынке. Впрочем, о дальнейших планах относительно автомобилей Soueast ничего не известно. «Представительство марки планирует поставлять только модели под брендом Jetour», – сообщил источник. Напомним, в марте представители Jetour в России заявляли о планах в течение года вывести на российский рынок компактный кроссовер Jetour DX5. Скорее всего, речь шла о кроссовере Soueast DX5, который, очевидно, станет самой доступной моделью Jetour.

Что касается появившегося у дилеров Soueast DX8S, то это среднеразмерный кроссовер, который доступен в 5- и 7-местной компоновках. Модель имеет следующие габариты: 4749 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1720 мм в высоту при колесной базе 2745 мм. На передней оси кроссовера стандартный МакФерсон, а на задней – независимая многорычажная схема. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатым «робот» с двойным сцеплением.

Уже в базовой комплектации Soueast DX8S оснащен системой AutoHold, круиз-контролем, бесключевым доступом, светодиодными фарами, 4 динамиками и дисками R17 235/65. А «топовая» версия отличается 6 динамиками, люком на крыше и дисками 235/60 R18. Все комплектации DX8S имеют кожаный салон, цифровую приборную панель на 12,3 дюйма и центральный экран с диагональю 10,25 дюйма. А вот семиместный салон доступен лишь в максимальном исполнении.

Фото: «Китайские автомобили»