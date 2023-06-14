Автозавод «Урал» в 2023 году начнет выпуск беспилотных грузовиков

Автозавод «Урал» планирует в 2023 году начать серийный выпуск беспилотных автомобилей. Об этом агентству «Финмаркет» сообщил генеральный директор предприятия Павел Яковлев, добавив, что образец беспилотного автомобиля успешно прошел испытания на одном из предприятий Магнитогорского металлургического комбината (ММК), который планирует закупку таких машин.

Напомним, в августе прошлого года автозавод «Урал» представил прототип полностью автономного грузового автомобиля, построенного на шасси «Урал-432067-73» с колесной формулой 4х4. Такая машина может развивать скорость до 80 км/ч, преодолевать различные препятствия, включая брод глубиной 70 см, запас хода составляет 800 км. Особенностями беспилотника является то, что управление им может осуществляться как дистанционно, посредством пульта управления, так и в автономном режиме по заранее определенной оператором траектории. Он может найти применение в условиях, недоступных для людей, при различных видах исследований, испытаний, для доставки грузов и необходимого оборудования, в местах повышенного радиоактивного или химического загрязнения.

Глава АЗ «Урал» также сообщил, что автозавод в этом году начал серийный выпуск автомобилей с колесной формулой 6х4 полной массой 33 тонны, в IV квартале текущего года планирует начать выпуск автомобилей с колесной формулой 6х4 полной массой 26 тонн. «В следующем году мы готовимся к выпуску автомобиля дорожного 8х4 полной массой 48 тонн. Мы расширяем гамму и с 2025 года будем выпускать автомобиль 4х2, который самый распространенный в городе», – сообщил П.Яковлев. По его словам, уже выпущен опытный образец автомобиля-мусоровоза с колесной формулой 4х2 с гибридной силовой установкой.

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Фото: АЗ «Урал»