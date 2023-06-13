АВТОВАЗ улучшил прогноз по российскому авторынку на 2023 год

Российский авторынок легковых и легких коммерческих автомобилей в 2023 году достигнет максимум 875 тыс. единиц, заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов. Таким образом, компания улучшила свой предыдущий прогноз на 2023 год, данный еще в декабре прошлого года. Тогда на АВТОВАЗе оценивали продажи легковых машин LCV в стране на уровне 800 тысяч, пишет агентство «Прайм».

Кстати, недавно эксперты агентства «АВТОСТАТ» также обновили свой прогноз по авторынку в 2023 году. Если раньше в базовом прогнозе аналитиков фигурировал объем продаж в 780 тысяч новых легковых автомобилей, то сейчас даже «в базе» прогноз заметно подрос. Эксперты полагают, что у российского авторынка есть возможности вырасти до 815 тысяч (+30% к результату 2022 года). Но и это еще не предел, потому что при оптимистичном развитии сценария – и эксперты считают это вполне вероятным – продажи новых легковых машин в России могут увеличиться до 850 тыс. единиц (+36%). При этом есть мнение, что рынок может дорасти и до 900 тысяч, и даже до 1 млн экземпляров. Одна из главных причин – рынок растет исключительно за счет «китайцев», динамика которых просто фантастическая – трехзначная по всем ведущим маркам. Отметим, что даже в пессимистичном варианте (при котором прогнозируется объем продаж около 780 тыс. легковых автомобилей) прогноз по рынку всё равно предполагает положительную динамику (+25%) в сравнении с прошлым годом.

Фото: АВТОСТАТ