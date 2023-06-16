Эксперты рассказали, как подготовить подержанный автомобиль к продаже

Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, как подготовить подержанный автомобиль, чтобы выгодно его продать. Другие вопросы относительно вторичного авторынка будут рассмотрены в рамках форума автобизнеса «Used Cars Forum – 2023. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», который пройдет 21 июня в Москве.

Как говорит основатель сервиса по управлению бизнеса автомобилей с пробегом Metacar Денис Оковытый, минимальные требования к предпродажной подготовке автомобиля с пробегом: мойка кузова, подкапотного пространства, чистка салона и багажника. В целом подготовку автомобиля к продаже можно разделить на два блока.

«Первый – подготовка технического состояния автомобиля, которая включает устранение дефектов по результатам диагностики, проведенной перед приемом машины. В первую очередь устраняется то, без чего эксплуатация автомобиля запрещена/небезопасна и/или повлечет серьезные поломки, например, минимальный уровень масла или критичный износ тормозных дисков и накладок. Решение о проведении восстановительных работ принимается исходя из целесообразности, ведь не секрет, что из-за дороговизны восстановительных работ силами ДЦ, часть автомобилей уходит перекупщикам. Второй блок – придание автомобилю товарного вида, что подразумевает устранение недостатков кузова и салона. В большинстве случаев достаточно полировки и химчистки, но иногда требуется локальный ремонт кузова и салона», – рассказал эксперт.

В свою очередь, директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса FRESH Максим Солодовник отмечает, что автомобиль с пробегом должен быть полностью готов к эксплуатации, а продать его дороже помогут такие меры, как полировка кузова и фар, замена лобового стекла при наличии большого количества царапин или трещин, замена технических жидкостей, особенно, если последнее их обновление было давно. Кроме того, состояние ковриков, багажника, наличие аптечки, аварийного знака, огнетушителя – все это станет дополнительными бонусами для будущего владельца. Категорически не стоит в предпродажной подготовке доходить до крайностей – скручивать пробег, перекрашивать кузов (если только у трехлетней машины нет перепробега и у него не «отпесочен» бампер) – это вызывает подозрение об участии машины в ДТП. В пятилетних автомобилях с пробегом необходимо устранить очевидные повреждения, не обращая внимания на царапины, трещины на сиденьях, рулевом колесе. Лобовое стекло, бампера и фары – ключевые детали, которые создают первое впечатление о состоянии машины, так что для представителей среднего сегмента и выше лучше, чтобы они были в идеальном состоянии.

«Безусловно, состояние, класс и возраст машины влияют на процедуру подготовки. Главное, понимать целесообразность дополнительных процедур. Менять кожаный салон за 100 тыс. рублей на автомобиле стоимостью 1 млн рублей точно не стоит. А вот заменить изношенные детали интерьера с минимальными вложениями можно. Фактически к каждому автомобилю нужен индивидуальный подход», – резюмирует директор по выкупу и продажам автомобилей с пробегом в ГК «WAGNER AUTO» Кирилл Иванов.

Подробнее о том, как подготовить подержанный автомобиль к продаже, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: «БИЗНЕС КАР»