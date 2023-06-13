За вторую неделю июня в России было продано 18 тысяч новых легковых автомобилей

По итогам второй недели июня (с 5 по 11 число) в РФ было реализовано 18 055 новых легковых машин. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации рынка.

Лидерство в марочном рейтинге сохраняет отечественная LADA – за вторую неделю июня (23-я в нынешнем году) объемы ее продаж составили 5 018 единиц. Кроме нее, в ТОП-5 попали сразу четыре китайских бренда – Chery (2 305 шт.), Haval (1 799 шт.), Geely (1 514 шт.) и EXEED (761 шт.).

Среди моделей тоже лидирует представитель LADA – семейство Granta. За отчетный период эти автомобили были реализованы в количестве 3 641 экземпляра. Далее следуют три китайских кроссовера, а именно: Haval Jolion (1 077 шт.), Chery Tiggo 7 PRO Max (1 048 шт.) и Geely Coolray (728 шт.). Замыкает пятерку самых продаваемых моделей по итогам прошедшей недели внедорожник LADA Niva Travel с результатом 665 машин.

Во сколько обходится содержание этих (и других) автомобилей? Это можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ