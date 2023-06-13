В России стартуют продажи кроссовера Jetour Dashing

Базовое оснащение Jetour Dashing включает светодиодную оптику, бесключевой доступ, сенсорную приборную панель и интеллектуальный цифровой дисплей, голосовое управление, беспроводную зарядку и проекцию экрана телефона, систему фильтрации воздуха N95, кожаный салон, «зимний пакет» и другие опции. В набор ассистентов вождения входят система помощи при парковке 360°, система помощи при парковке задним ходом с траекторией движения, система динамического торможения DBF, системы помощи при спуске (HDC) и подъеме (HHC) и ряд других систем.

Российские дилеры Jetour начинают продажи компактного кроссовера Dashing, который стал второй моделью бренда в нашей стране после флагманского Jetour X90 Plus. Новинка предлагается в двух версиях, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Первая оснащена 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 л.с., который можно выбрать с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией 6DCT. Также новый кроссовер доступен в версии с 1,6-литровым мотором TGDI мощностью 190 л.с., который работает в паре с 7DCT.

На российском рынке Jetour Dashing в версии с 1,5-литровым двигателем и 6-ступенчатой механической коробкой передач доступен только в расширенной комплектации Comfort Plus стоимостью 2 млн 339 тыс. 900 рублей. При этом базовая комплектация Comfort предлагается с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач 6DCT за 2 млн 559 тыс. 900 рублей. Стоимость Jetour Dashing (1.5+6DCT) в комплектации Elite и Luxury составляет 2 млн 689 тыс. 900 рублей и 2 млн 829 тыс. 900 рублей соответственно.

Версия Jetour Dashing с двигателем объемом 1,6 литров и коробкой 7DCT на российском рынке представлена только в максимальной комплектации Luxury и стоит 3 млн 039 тыс. 900 рублей. В топовой версии кроссовер получил увеличенный 15,6-дюймовый дисплей центральной консоли, дополнительный сенсорный экран с показателями состояния окружающей среды, водительское кресло с памятью и функцией welcome home, динамик в подголовнике, функцию автоматического складывания и памяти боковых зеркал, продвинутую систему фильтрации воздуха. Кроме того, версию модели (1.6+7DCT) отличает подрулевой переключатель режимов КПП, что освобождает пространство на центральной консоли под другие функции, а к стандартным режимам вождения «эконом» и «спорт» здесь добавлен режим «комфорт». Набор интеллектуальных систем также дополнен адаптивным круиз-контролем, функцией «прозрачный капот», продвинутой системой кругового обзора 540° (включает панорамную камеру на 360° и камеру на 180°, позволяющую видеть пространство под автомобилем), системой предупреждения о боковом столкновении, системой предупреждения о столкновении при движении задним ходом и др.

Что касается внешнего вида Jetour Dashing, угловатая геометрия передней части дополнена многослойной решеткой радиатора с тонкими изящными светодиодными фарами по бокам, что вместе создает эффект «футуристической брони». Вместе с тем плавные боковые линии, зеркала заднего вида с подсветкой, скрытые дверные ручки и 19-дюймовые колесные диски формируют минималистичный дизайн.

Фото: Jetour