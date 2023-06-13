«Соллерс» начнет выпуск электрических LCV на базе Atlant и Argo

На заводе «Соллерс Алабуга» планируется наладить серийное производство электрических версий малотоннажных автомобилей Sollers Atlant и Argo. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил председатель совета директоров «Соллерс» Адиль Ширинов, добавив, что запуск производства запланирован на начало 2024 года.

Напомним, производство легких коммерческих автомобилей под брендом Sollers было налажено на заводе «Соллерс Алабуга» в ноябре 2022 года. Модели получили название Argo и Atlant, а за их основу были взяты модели JAC N25/N35 и JAC Sunray. Проектная мощность предприятия в ОЭЗ «Алабуга» составляет 85 тыс. автомобилей в год. Между тем, в мае 2023 года компания «Соллерс» приняла решение о создании мультибрендового индустриального центра по производству рамных автомобилей на площадке Ульяновского автозавода. Первым проектом стала организация производства в Ульяновске компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo. Плановые мощности для производства этой модели рассчитаны на выпуск свыше 10 тыс. автомобилей в год в пятилетней перспективе. Общие инвестиции в проект составят более 1 млрд рублей.

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Фото: «Соллерс»