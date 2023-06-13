АВТОВАЗ раскрыл сроки презентации новой LADA Granta

АВТОВАЗ планирует презентовать новую LADA Granta летом 2024 года, подготовка к производству новинки идет в соответствии с графиком, сообщил агентству «РИА Новости» президент компании Максим Соколов. По его словам, речь идет о целом новом семействе автомобилей, которое получит свое название, однако какое именно – топ-менеджер не раскрыл.

Как сообщалось ранее, новое семейство сегмента «В» на глобальной платформе XJO будет выпускаться в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-версия. Производство новинки должно начаться в конце 2024 года на заводе компании в Тольятти. Кроме того, на конец 2025 года намечен дебют кроссовера на платформе LADA Vesta. Также АВТОВАЗ рассматривает возможность разработки нового полноприводного кроссовера LADA – решение о запуске такой модели будет приниматься Советом директоров компании в 2023 году.

Что касается нынешней LADA Granta, АВТОВАЗ планирует начать производство автомобилей этой модели, оснащенных антиблокировочной системой тормозов (ABS), летом 2023 года. Об этом сообщил Максим Соколов, отметив, что данная система уже устанавливается на все комплектации флагманской модели LADA Vesta.

Фото: АВТОСТАТ