АВТОВАЗ в 2023 году планирует экспортировать до 15 тысяч автомобилей LADA

АВТОВАЗ в 2023 году планирует экспортировать 10 – 15 тыс. автомобилей LADA, в 2024-м – до 50 тыс. машин, сообщил агентству «РИА Новости» президент компании Максим Соколов.

«Мы только-только начинаем раскачивать наши экспортные программы. И они во многом будут зависеть от готовности наших партнеров на уровне госрегулирования. <…> У нас есть сборочное производство в Узбекистане и Казахстане, они готовы к запуску, но там необходимо принять определенные меры государственные по техническому регулированию. Если эти меры будут приняты – цифра может увеличиться, а так пока она в пределах десяти тысяч, но мы рассчитываем, если такие решения в ближайшее время будут приняты, что может увеличиться на 50%», – сказал он.

Как сообщалось ранее, основными внешними рынками для АВТОВАЗа в 2023 году останутся Белоруссия и Казахстан, а также некоторые другие страны СНГ. При этом планируется начать освоение новых рынков сбыта, таких как Африка, Латинская Америка и Ближний Восток.

Ранее Соколов заявлял, что АВТОВАЗ рассматривает возможность организации сборки автомобилей семейства LADA Vesta NG в Узбекистане. По его словам, в этой республике планируется ежегодно производить до 15 тыс. автомобилей флагманского семейства, а в перспективе АВТОВАЗ намерен занять 10% авторынка Узбекистана, выпуская 30 тыс. автомобилей нескольких моделей, включая LADA Granta.

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Фото: АВТОСТАТ

