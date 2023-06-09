В России начались продажи кроссовера Changan UNI-T

Российские дилеры Changan начали продажи купе-кроссовера UNI-T. Новинка представлена в двух комплектациях – Luxe и Tech – по цене от 2 млн 719 тыс. 900 рублей и 2 млн 819 тыс. 900 рублей соответственно, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Кросс-купе Changan UNI-T имеет следующие габариты: 4515 мм в длину, 1870 мм в ширину и 1565 мм в высоту при колесной базе 2710 мм. Под капотом автомобиля установлен безальтернативный четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 180 л.с. и рабочим объемом 1,5 л. Силовой агрегат работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением, передающей тягу на переднюю ось.
Автомобиль в комплектации Luxe оборудован светодиодной оптикой, включая габаритные и дневные ходовые огни, указатели поворота и интегрированные в корпуса боковых зеркал повторители сигналов поворота. Диодный головной свет оснащен функцией отложенного выключения Follow Me Home. Безрамочная решетка радиатора имеет обратный угол сопряжения с капотом. Стремительный силуэт автомобиля подчеркивают ниспадающая крыша, переходящая в задний спойлер, высокая средняя линия кузова и легкосплавные колесные диски диаметром 19 дюймов. Кроме того, кросс-купе отличается скрытыми дверными ручками с автоматическим выдвижением на передних дверях, а также скрытыми задними рукоятками дверей, окрашенными в черный глянец.
Мультифункциональное рулевое колесо с адаптивным электроусилителем регулируется по вылету и высоте и отделано высококачественной экокожей, а мягкая комбинированная обивка панели приборов и дверей дополнена стильной контрастной строчкой. Приборная панель выполнена в виде многоцветного графического дисплея диагональю 10,3 дюйма, транслирующего ключевые бортовые показатели. Центральная консоль оборудована двумя подстаканниками, а бокс для хранения в переднем подлокотнике имеет функцию охлаждения. Электромеханический люк с функцией антизащемления снабжен дистанционным управлением.
Мультимедийно-развлекательный комплекс оборудован 10,3-дюймовым сенсорным дисплеем и синхронизируется со смартфоном через CarPlay или MirrorLink. Помимо системы Hands Free с функцией шумоподавления UNI-T имеет функцию голосового управления системами автомобиля. Настроение в дороге скрасит мощная акустическая система с шестью динамиками, а для подключения и зарядки дополнительных мобильных устройств предусмотрено два USB-слота.
Эргономичное кресло водителя настраивается по шести направлениям, а сиденье переднего пассажира – по четырем. Комфорт на втором ряду обеспечивают центральный подлокотник с подстаканниками, центральный воздуховод климатической системы, а также индивидуальная светодиодная подсветка. Кроме того, задние сиденья оснащены механизмом складывания в пропорции 40/60.
Помимо прочего, кроссовер UNI-T оборудован функцией бесключевого доступа в салон и запуска двигателя клавишей, датчиками парковки, освещения и давления в шинах, круиз-контролем и камерой заднего вида, а также иммобилайзером.
Защиту водителя и пассажиров обеспечивают фронтальные и боковые подушки безопасности, ассистенты при движении на склоне, система защиты от опрокидывания, электронные системы контроля сцепления и экстренного торможения.
Экстерьер кросс-купе в комплектации Tech отличается наличием 20-дюймовых легкосплавных колесных дисков, стильной глянцевой окантовки боковых окон черного цвета, а также патрубками выхлопной системы. Вместо электромеханического люка в крыше – роскошное панорамное остекление.
Боковые зеркала заднего вида имеют функцию автоматического складывания, а дверь багажного отделения оснащена электроприводом с памятью высоты открытия. Кроме того, в максимальной комплектации климат-контроль дополнен функцией интеллектуального анализа внутрисалонного воздуха и системой ионизации FOREST-AIR. К дополнительным функциям комфорта можно отнести беспроводную зарядку для смартфона, дистанционный запуск двигателя, датчик дождя и автоматическое управление дальним светом.
Передние сиденья имеют функцию обогрева, а в настройки водительского кресла добавлена электрорегулировка поясничного упора. Кресло переднего пассажира предлагает электрорегулировку в четырех направлениях.
В оснащение «старшей» версии UNI-T также входит камера заднего вида с динамической разметкой, которая дополнена еще 4 камерами и дает обзор 360 градусов. Количество парковочных радаров увеличено до 12, а в дополнение предлагается система автоматической парковки. Кроме того, в состав комплектация Tech включен интеллектуальный круиз-контроль, который дополнен системой контроля рядности движения, что в совокупности дает функцию автономного движения (Traffic Jam Assist). А предиктивные системы активной безопасности сведут риск для пассажиров к минимуму. Для большей защиты добавлены боковые шторки безопасности
О том, какие автомобили из Китая могут появиться на российском рынке, читайте здесь.
Фото: Changan