В России начались продажи кроссовера Changan UNI-T

Российские дилеры Changan начали продажи купе-кроссовера UNI-T. Новинка представлена в двух комплектациях – Luxe и Tech – по цене от 2 млн 719 тыс. 900 рублей и 2 млн 819 тыс. 900 рублей соответственно, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Кросс-купе Changan UNI-T имеет следующие габариты: 4515 мм в длину, 1870 мм в ширину и 1565 мм в высоту при колесной базе 2710 мм. Под капотом автомобиля установлен безальтернативный четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 180 л.с. и рабочим объемом 1,5 л. Силовой агрегат работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением, передающей тягу на переднюю ось.

Автомобиль в комплектации Luxe оборудован светодиодной оптикой, включая габаритные и дневные ходовые огни, указатели поворота и интегрированные в корпуса боковых зеркал повторители сигналов поворота. Диодный головной свет оснащен функцией отложенного выключения Follow Me Home. Безрамочная решетка радиатора имеет обратный угол сопряжения с капотом. Стремительный силуэт автомобиля подчеркивают ниспадающая крыша, переходящая в задний спойлер, высокая средняя линия кузова и легкосплавные колесные диски диаметром 19 дюймов. Кроме того, кросс-купе отличается скрытыми дверными ручками с автоматическим выдвижением на передних дверях, а также скрытыми задними рукоятками дверей, окрашенными в черный глянец.

Мультифункциональное рулевое колесо с адаптивным электроусилителем регулируется по вылету и высоте и отделано высококачественной экокожей, а мягкая комбинированная обивка панели приборов и дверей дополнена стильной контрастной строчкой. Приборная панель выполнена в виде многоцветного графического дисплея диагональю 10,3 дюйма, транслирующего ключевые бортовые показатели. Центральная консоль оборудована двумя подстаканниками, а бокс для хранения в переднем подлокотнике имеет функцию охлаждения. Электромеханический люк с функцией антизащемления снабжен дистанционным управлением.

Мультимедийно-развлекательный комплекс оборудован 10,3-дюймовым сенсорным дисплеем и синхронизируется со смартфоном через CarPlay или MirrorLink. Помимо системы Hands Free с функцией шумоподавления UNI-T имеет функцию голосового управления системами автомобиля. Настроение в дороге скрасит мощная акустическая система с шестью динамиками, а для подключения и зарядки дополнительных мобильных устройств предусмотрено два USB-слота.

Эргономичное кресло водителя настраивается по шести направлениям, а сиденье переднего пассажира – по четырем. Комфорт на втором ряду обеспечивают центральный подлокотник с подстаканниками, центральный воздуховод климатической системы, а также индивидуальная светодиодная подсветка. Кроме того, задние сиденья оснащены механизмом складывания в пропорции 40/60.