Кроссовер Jetour X70 Plus появился в России за 2,8 млн рублей

На российском авторынке появился новый семиместный кроссовер Jetour X70 Plus, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 2,8 млн рублей, пишет портал Motor.ru. Под капотом автомобиля установлен 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 197 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

В оснащение модели, помимо прочего, входят кожаный салон, панорамная крыша с люком, мультируль, камера кругового обзора, встроенный видеорегистратор, адаптивный круиз-контроль, цифровая приборная панель, атмосферная подсветка салона, датчики света и дождя, электропривод багажника, набор электронных ассистентов и др.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале июня китайская марка Jetour официально вышла на авторынок России, начав продажи своего флагманского кроссовера X90 Plus. Следующей моделью Jetour в нашей стране должен стать среднеразмерный кроссовер Dashing.

Фото: Авто.ру