Стоимость автомобиля LADA Aura существенно превысит 2 млн рублей

Стоимость нового автомобиля LADA Aura будет существенно выше 2 млн рублей. Об этом агентству «ТАСС» заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, отметив, что это машина премиального класса.

Напомним, АВТОВАЗ в рамках проходящей в Сочи выставки «Евразия – наш дом» представил новый удлиненный седан на базе модели Vesta – LADA Aura. Новинка позиционируется как автомобиль, в том числе для чиновников и ориентирована на госзаказ. Также машина может быть интересна в качестве такси в классе комфорт и выше.

Так, пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 см свободного пространства. Салон выполнен из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема. Кроме того, автомобиль оснащен 1,8-литровым мотором мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач.

По мнению руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Дениса Решетникова, удлиненный седан LADA Aura будет предложен автопаркам госорганов всех уровней для импортозамещения зарубежных машин. Скорее всего, автомобиль не будет бюджетным, поэтому будет производиться лимитированными партиями под госзаказ. При этом LADA Aura не сможет конкурировать по оснащению и исполнению с премиальными седанами китайского бренда Hongqi, так как они планируют соперничать с Mercedes-Benz E-Class и Aurus Senat, а это совсем другой уровень.

Фото: АВТОВАЗ