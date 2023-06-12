Средний возраст легковых автомобилей в России – около 15 лет

Сегодня, в День России, эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили привести статистику по среднему возрасту автомобильного парка как в целом по стране, так и в разрезе федеральных округов.

Так, по данным агентства, средний возраст легковых автомобилей в РФ по состоянию на 1 января 2023 года составил 14,7 года.

В половине федеральных округов этот показатель ниже общероссийского. Меньше всего средний возраст автопарка в Приволжском ФО – 13,2 года. Чуть выше он в Центральном ФО – 13,3 года. В Уральском ФО средний возраст легковых автомобилей составляет 13,9 года, а в Северо-Западном ФО – 14 лет.

В других четырех округах средний возраст автопарка оказывается выше, чем в целом по стране. Если в Южном ФО он достиг 15 лет, то в Северо-Кавказском ФО – 15,1 года. В Сибирском ФО данный показатель еще выше – 17,9 года. А наибольший средний возраст имеют легковые машины в Дальневосточном ФО – 21,4 года.

В каких российских регионах ездят самые «старые» автомобили, а в каких – наиболее «молодые»? Эту и другую информацию можно узнать у экспертов агентства «АВТОСТАТ» в ходе форума автобизнеса «Used Cars Forum – 2023», который пройдет 21 июня в Москве. Подробности и регистрация – тут: usedcars.autostat.ru.

Фото: АВТОСТАТ