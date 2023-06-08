В России появился кроссовер Ford Edge L по цене от 4,8 млн рублей

Российские дилеры привезли новые кроссоверы Ford Edge L. Официально эта модель в нашу страну не поставляется.

Как пишет «Газета.Ru», дилер из Благовещенска продает пятиместную версию кроссовера за 4,8 млн рублей. Семиместный вариант обойдется уже в 5,4 млн рублей. У продавца из Владивостока трехрядную версию Edge L можно приобрести за 5,8 млн рублей.

Кроссовер Edge L выпускает китайское совместное предприятие Changan и Ford. Модели имеет следующие габариты: 5000 мм в длину, 1961 мм в ширину и 1773 мм в высоту при колесной базе 2950 мм.

Под капотом Ford Edge L установлен 2-литровый бензиновый турбомотор EcoBoost мощностью 252 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод на выбор – передний или полный.

В салоне на передней панели установлен сенсорный экран медиасистемы Sync+ 2.0 с диагональю 27 дюймов. Дисплей целиком может занять одно приложение, например, карта навигации. Также есть проекционный экран для водителя.

В оснащение модели, помимо прочего, входят панорамная крыша, бесключевой доступ, обшитый кожей руль, трехзонный климат-контроль, медиасистема с восемью динамиками, видеокамеры, передние и задние датчики парковки и др.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», американский автопроизводитель Ford может отказаться от кроссоверов Escape и Edge и заменить их электрокарами. По словам главы компании Джима Фарли, Ford планирует выйти из сегмента двухрядных массовых кроссоверов с двигателями внутреннего сгорания из-за недостаточно высоких продаж. Вместо этого производитель сосредоточится на коммерческих машинах, пикапах и более дорогих трехрядных моделях. Также в планах Ford, как и многих других автомобильных марок, – постепенная электрификация, что намекает на «батарейных» преемников для отправленных в отставку машин.

Фото: Ford