АВТОВАЗ и Фонд Росконгресс подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума, самого масштабного делового события в стране. АВТОВАЗ выступит национальным партнером ПМЭФ-2023, который пройдет с 14 по 17 июня 2023 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В рамках партнерства предполагается широкая интеграция бренда LADA в тематические мероприятия ПМЭФ-2023, направленные на развитие и поддержку отечественного автопрома. В зоне экспозиции «Путешествуй!» АВТОВАЗ представит флагманскую модель LADA Vesta нового поколения, которая поступил в продажу с 9 июня. На стенде города Санкт-Петербург состоится премьера абсолютно новой модели LADA, выпуск которой в ближайшее время начнется на производственной площадке АВТОВАЗа в Санкт-Петербурге. Кроме того, АВТОВАЗ продемонстрирует и свои новейшие наработки для делового сектора – представительский седан LADA Aura и электромобиль LADA e-Largus. Спортивные достижения заводской команды LADA Sport Rosneft дополнят открытую экспозицию экономического форума, где будут показаны гоночная LADA Vesta, принимающая участие в знаменитой «Гонке Чемпионов» в Тольятти, и легендарная Niva, которая успешно выступает в ралли-рейде «Шелковый путь». Посетителям экспозиции ПМЭФ-2023 будут также доступны бестселлер российского рынка LADA Granta, бескомпромиссный внедорожник Niva Bronto и другие автомобили бренда.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», 14 июня АВТОВАЗ планирует запустить производство новой модели LADA на заводе «ЛАДА Санкт-Петербург». По неофициальным данным, это будет кроссовер LADA X-cross 5, а в течение двух лет на предприятии в Санкт-Петербурге планируется начать выпуск еще двух новинок в сегментах С и D, включая кроссоверы и седаны. По итогам 2023 года АВТОВАЗ рассчитывает выпустить на площадке в Санкт-Петербурге до 10 тыс. автомобилей LADA, в зависимости от динамики спроса на российском авторынке. В 2025 – 2027 годах производство на предприятии может составить до 50 – 70 тыс. машин в год при наличии позитивного тренда на рынке.

«Мы предполагаем, что кроссовер LADA X-cross 5 будет представлен в ценовом диапазоне от 1,8 до 2 млн рублей, что, возможно, позволит успешно запустить новый автомобиль в линейке LADA. По нашему мнению, развести этот автомобиль с его китайским аналогом потенциально вероятно за счет преимуществ локальной сборки и, конечно, его комплектации. На российском рынке основными конкурентами для LADA X-cross 5, несомненно, будут все китайские бренды, которые сейчас активно появляются в дилерской сети, а также кроссовер «Москвич 3», – рассказала агентству «АВТОСТАТ» коммерческий директор ГК «ТрансТехСервис» Юлия Бубнова.

Во сколько обходится содержание автомобилей LADA? Это можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ