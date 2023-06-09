Chery объявила цены на бизнес-седан Arrizo 8

Компания Chery объявила цены на новый бизнес-седан Arrizo 8, который поступит в продажу до конца июня. Новинка будет доступна в комплектациях Prestige (3 млн 399 тыс. 900 руб.), Ultimate (3 млн 499 тыс. 900 руб.) и специальной лимитированной версии Ultimate SE (3 млн 549 тыс. 900 руб.). Оснащение комплектация будет раскрыто ближе к старту продаж, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Седан Chery Arrizo 8 построен на модульной платформе M1X, которая предоставляет больше простора в передней и задней частях салона, что позволяет с комфортом расположиться водителю и пассажирам. Автомобиль имеет следующие габариты: 4757 мм в длину, 1832 мм в ширину и 1469 мм высоту при колесной базе 2770 мм. Дорожный просвет равен 144 мм. У Chery Arrizo 8 установлены передняя независимая подвеска типа McPherson и задняя многорычажная независимая подвеска.

Под капотом Chery Arrizo 8 установлен двигатель третьего поколения 1.6TGDI мощностью 186 л.с. и 7-ступенчатая роботизированная коробка передач DCT. Разгон до 100 км/ч у автомобиля занимает 8,9 сек. Максимальная скорость составляет 205 км/ч.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», осенью 2023-го компания Chery представит на российском рынке в нашей стране гибридный кроссовер Tiggo 7 PRO e+, а в следующем году – седан Arrizo 8 e+. Кроме того, в конце 2023-го или в начале следующего года в нашей стране ожидается флагманский кроссовер Chery Tiggo 9.

Полный список дилеров Chery (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Chery