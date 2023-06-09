На вторичном рынке растет доля дизельных легковых автомобилей

По данным агентства «АВТОСТАТ», за 4 месяца 2023 года россияне приобрели 132 тысячи подержанных легковых машин с дизельными двигателями. Это составляет 7,5% от общего объема вторичного рынка и является рекордным показателем за всю его историю.

В качестве одной из причин этого эксперты называют уход ведущих мировых автопроизводителей с российского рынка. Особенно это касается премиальных марок, у которых доля дизельных автомобилей была на довольно высоком уровне. Прекращение официальных поставок новых таких машин вынуждает покупателей активнее мониторить вторичный рынок. Так, весь рынок легковых автомобилей с пробегом по итогам января – апреля вырос на 17%, а среди «дизелей» – на 41%.

Кроме этого, нельзя сбрасывать со счетов и общую тенденцию роста доли дизельных машин на «вторичке». Если в 2007 году она составляла 2,5%, то в 2015-м достигла 5%, а в 2022-м – 6,3%.

Что касается итогов 4 месяцев нынешнего года, то за этот период в РФ больше всего было куплено б/у дизельных легковых автомобилей BMW – 24,3 тыс. единиц. Второе место по этому показателю заняла Toyota (15,1 тыс. шт.). Далее следуют Mercedes-Benz и Volkswagen (11,5 тыс. и 10,8 тыс. шт. соответственно), а замыкает ТОП-5 Kia (9 тыс. шт.). На эти марки приходится более половины (53,6%) от общего объема вторичного рынка дизельных машин.

Более подробно о ситуации на рынке подержанных автомобилей поговорим в рамках специализированного форума автобизнеса – «Used Cars Forum – 2023. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты». Его агентство «АВТОСТАТ» проведет уже 21 июня в Москве. Подробности и регистрация по ссылке: usedcars.autostat.ru.

Фото: АВТОСТАТ