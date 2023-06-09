АВТОВАЗ начнет производство LADA Vesta с «автоматом» до конца 2023 года

АВТОВАЗ планирует до конца 2023 года начать выпуск новой LADA Vesta с автоматической коробкой передач. Об этом агентству «Прайм» сообщил президент компании Максим Соколов, уточнив, что это будет вариатор китайского производства. По его словам, в продажу двухпедальная LADA Vesta поступит в конце нынешнего или начале следующего года.

Напомним, в настоящее время LADA Vesta NG оснащается безальтернативной 5-ступенчатой механикой. На выбор предлагаются только силовые агрегаты: восьмиклапанный двигатель объемом 1,6 л, мощность которого составляет 90 л.с. и 143 Нм крутящего момента, а также более производительный 16-клапанный мотор, имеющий отдачу 106 л.с. и 148 Нм.

Ранее АВТОВАЗ подтвердил разработку LADA Largus с автоматической трансмиссией. В интервью газете «Коммерсант» президент компании Максим Соколов назвал установку «автомата» на модели LADA Vesta и Largus «первостепенной задачей». Между тем, производство универсалов и фургонов LADA Largus было приостановлено в прошлом году и, по последним данным, будет возобновлено в сентябре. Сроки появления на этой модели «автомата» пока неизвестны. По словам главы АВТОВАЗа, двухпедальные версии появятся и у преемника LADA Granta, а вот внедорожники Niva Legend и Niva Travel будут обходиться «механикой».

Фото: АВТОСТАТ