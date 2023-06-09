Mitsubishi представила новый хэтчбек Colt на базе Renault Clio

Компания Mitsubishi представила компактный хэтчбек Colt нового поколения, который поступит в продажу на европейском рынке осенью 2023 года.

Как пишет портал Autonews.ru, по своим габаритам новинка почти полностью совпадает с актуальным поколением хетчбэка Renault Clio. Производство Mitsubishi Colt будет налажено в Турции, на том же предприятии альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, где выпускается и Clio.

Внешне японская машина напоминает французскую, но не полностью ее повторяет. У «Кольта» иное оформление передней части, свои бамперы и светотехника. А вот моторная гамма у моделей практически одинаковая за тем исключением, что самая мощная модификация с 1,3-литровой «турбочетверкой» для Colt не предлагается. Модель получит три силовые установки. Базовым станет 1-литровый атмосферный двигатель мощностью 67 л.с., который раьотает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Следом идет его турбированная версия мощностью 91 л.с. – ей положена уже 6-ступенчатая «механика». Самым мощным станет Colt с гибридной силовой установкой на основе 1,6-литрового атмосферного мотора и двух электродвигателей. Его суммарная отдача составляет 143 л.с. и это единственная версия хэтчбека с автоматической трансмиссией.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», помимо нового Сolt, компания Mitsubishi представит до конца 2023 года еще три новинки. Так, в ближайшее время дебютируют новое поколения пикапа L200 (также известен как Triton), гибридный Xpander, а также еще одна новинка, о которой известно лишь то, что это будет серийное воплощение концепт-кара XFC Concept. Кроссовер для развивающихся стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) получит высокий дорожный просвет и систему выбора режимов движения: предусмотрены четыре режима: Normal, Wet, Gravel и Mud, причем Wet разрабатывался именно для эксплуатации в азиатских странах.

Какие автомобили могут появиться на российском рынке? Об этом можно узнать в «Календаре новинок».

Фото: Mitsubishi

