В России появился новый кроссовер Volkswagen Tavendor

Российские дилеры привезли новые кроссоверы Volkswagen Tavendor. Официально эта модель в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет от 6 млн 250 тыс. рублей до 7 млн 499 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Покупателям предлагаются автомобили, оснащенные 220-сильным двигателем 2.0 TSI, который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» DSG с двумя сцеплениями и полным приводом. Максимальная скорость составляет 200 км/ч.

У Tavendor колесная база как у Talagon/Teramont – 2980 мм. Длина кроссовера составляет 4936 мм, ширина – 2015 мм, высота – 1756 мм. Несмотря на такие габариты, Tavendor не имеет салона с трехрядной компоновкой даже опционально, но зато у второго ряда регулируются спинки и есть свой климат-контроль. Модель выпускается на заводе FAW-Volkswagen.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке появился новый кроссовер Volkswagen T-Roc, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость модели составляет 2 млн 950 тыс. рублей.

Фото: Volkswagen