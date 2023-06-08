Китайские кроссоверы SWM появились у дилеров

Китайские кроссоверы SWM G01, SWM G01F и SWM G05 Pro, производство которых в апреле началось на калининградском заводе «Автотор», появились у дилеров. Официальные продажи кроссоверов SWM G01 и SWM G01F должны стартовать уже в ближайшее время, а «старший» G05 Pro станет доступен для покупки не ранее конца лета, пишет портал «Автоновости дня».

Габариты модели SWM G01 составляют 4610 х 1855 х 1740 мм, SWM G01F – 4670 х 1855 х 1740 мм. Колесная база у обоих кроссоверов одинаковая и составляет 2750 мм. Обе модели комплектуются турбированным двигателем объемом 1499 куб.см мощностью 138 л.с. (212 Нм) в сочетании с 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и приводом на передние колеса.

SWM G01 и SWM G01F оснащены широким набором систем безопасности, в частности, электронной антиблокировочной системой тормозов с функцией распределения тормозных усилий, антипробуксовочной системой и электронной системой курсовой устойчивости, системой удержания автомобиля на подъеме системой сигнализации при экстренном торможении. Пассивную безопасность обеспечивают фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира. У модели SWM G01F этот список дополняют шторки безопасности, а также дополнительный пакет электронных ассистентов: система контроля слепых зон, система предупреждения об опасности при открывании дверей, система предупреждения об опасности фронтального столкновения и система предупреждения о выходе из полосы.

Обе модели оснащены продвинутой мультимедийной системой c цветным сенсорным дисплеем диагональю 10 дюймов. Отдельный слот для SIM-карты обеспечивает доступ в мобильный интернет на скоростях 4G LTE. Мультимедийная система, построенная на базе операционной системы Android, позволяет установить любые приложения, доступные в официальном магазине, и пользоваться онлайн-сервисами без ограничений, как на планшете. Благодаря встроенному Wi-Fi модулю мультимедиа систему можно использовать в качестве точки доступа в интернет. В SWM G01F объемное звучание акустической системы обеспечивают 9 динамиков, сабвуфер и многополосный эквалайзер.

Комплектации SWM G01 и SWM G01F включают такие опции, как цифровая приборная панель с ЖК дисплеем диагональю 7 дюймов, светодиодные дневные ходовые огни и фары ближнего света, панорамная крыша с люком и даже вентиляция сидения водителя.

О перспективах кроссоверов SWM на российском рынке в интервью агентству «АВТОСТАТ» рассказал директор по развитию SWM Евгений Завьялов.

Фото: SWM