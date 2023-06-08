ГАЗ может представить серийную модель под брендом «Волга» летом 2024 года

Горьковский автозавод в начале следующего лета может представить первую серийную модель автомобиля под брендом «Волга». Об этом агентству «Интерфакс» сообщил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, добавив, что производство будет организовано на площадках, освобожденных иностранными автопроизводителями, которые покинули Россию.

Напомним, на ГАЗе имеется производственный комплекс по выпуску легковых автомобилей, закупленный в 2006 году для производства седанов бизнес-класса Volga Siber. С 2013-го по 2015 год на предприятии выпускались автомобили Chevrolet Aveo в рамках контрактной сборки для General Motors, который в 2015 году покинул российский рынок легковых автомобилей. С 2011-го по 2022 год на Горьковской автозаводе велась контрактная сборка автомобилей Volkswagen и Skoda для Volkswagen Group Rus, которая в июле прошлого года объявила о закрытии своего офиса в Нижнем Новгороде и ухода с производственной площадки на ГАЗе. В свою очередь, в «Группе ГАЗ» тогда заявили, что ликвидации производства, где велась контрактная сборка для Volkswagen Group Rus, не планируется, и ГАЗ ставит себе целью обеспечить альтернативную загрузку этих мощностей.

Какие автомобили могут появиться на российском рынке? Об этом можно узнать в «Календаре новинок».

Фото: ГАЗ