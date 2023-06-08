Продажи электромобилей в России бьют рекорды

В мае 2023 года объем реализации новых электромобилей в нашей стране составил 880 экземпляров, что является новым рекордным показателем. Такие данные* были озвучены в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги мая 2023 года».

Напомним, что прежний рекорд был установлен в апреле нынешнего года – проданный электрокар. При этом по сравнению с маем 2022-го реализация новых электромобилей в России выросла в 8 раз.

Исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов, комментируя рекордную цифру, напомнил о том, что от месяца к месяцу продажи новых электромобилей в нашей стране растут не только количественно – также растет и их доля на рынке. Так, в прошлом месяце она составила 1,2% (год назад было менее 1%). Еще одна особенность – в данном сегменте продолжают появляться новые модели, которые в основном ввозятся из Китая. При этом, если посмотреть, ввозятся не только массовые, но и достаточно дорогие модели – тот же Audi e-Tron, Mercedes-Benz EQS, Porsche Taycan. Как видно, ценовая диапазон предлагаемых электромобилей достаточно широк. В мае, судя по реализованным «электричкам», у россиян был выбор из более чем 70 моделей.

В марочном рейтинге более половины продаж электрокаров приходится на три бренда. И хотя лидером в мае стал немецкий Volkswagen c результатом 169 штук, отечественный Evolute уступил ему совсем чуть-чуть – его показатель составил 167 экземпляров. Замкнула ТОП-3 американская Tesla (116 шт.). Продажи каждой из оставшихся марок составили заметно меньше 100 единиц.

Больше информации об электромобилях и других сегментах российского рынка вы получите после просмотра видеозаписи онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги мая 2023 года», которая доступна на канале Автостат ТВ.

* Данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ